شكرا لقرائتكم خبر عن أم وابنتها يجبران مدير بنك على ممارسة الرذيلة معهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المعادي القبض ربه منزل وابنتها، لاحتجازهما مدير بنك داخل شقتهما وإجباره على ممارسة الرذيلة معهما للحصول على أمواله. وتفصيلا، ورد بلاغا لشرطة المعادي، يفيد باحتجاز مدير بنك سابق داخل شقة سيدة وابنتها ومساومته على دفع مبلغ مالي. جديد "الخليج 365" Advertisements وتبين من التحقيقات أن مدير البنك كان يقدم لهم المساعدة من حين لآخر، وطلب منهما ممارسة الجنس، خشية قطع المساعدة عنهما وافقتا على ممارسة الرذيلة معه. وجرى التحفظ على الهواتف، وتحرير محضر بالوقعة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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