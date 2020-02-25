شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يوقع مليشيا الحوثي في فخ بالغ الدقة والذكاء في هذه الجبهة المشتعلة ..والحصيلة الاولية مفاجأة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/25 الساعة 09:24 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

في واحدة من اذكى الخطط التكتيكية القائمة الى الافخاخ بالغة الدقة ،نفذت القوات المشتركة، الثلاثاء 25 فبراير 2020م، عملية استدراج ناجحة لمجموعة من عناصر مليشيات الحوثي في منطقة باب غلق بمحافظة الضالع.

وذكرت مصادر ميدانية لوكالة خبر، أن أبطال اللواء الخامس قوات خاصة وزملاءهم بالقوات المشتركة في جبهة باب غلق رصدوا كل تحركات عناصر المليشيات وتركها تدخل إلى المكان المرسوم سلفا، قبل أن تأتي الأوامر من القيادة بالانقضاض عليهم.

وأكدت المصادر أن أبطال القوات المشتركة واللواء الخامس قوات خاصة تمكنوا من سحق العناصر الحوثية المهاجمة وسقط العديد منهم بين قتيل وجريح ولاذ من تبقى منهم بالفرار، لافتة إلى أن المعلومات تفيد بمقتل ثلاثة من عناصر المليشيات وأكثر من 15 جريحاً.

وقد ثمن قائد اللواء الخامس قوات خاصة العميد أحمد سمنان أبو فارس صمود أفراد وضباط اللواء وجميع القوات المرابطين بباب غلق والفاخر وتسطيرهم ملحمة بطولية تمكنوا فيها من التحول من الدفاع إلى الهجوم ومباغتة العدو والوصول إلى خلف خطوط التماس، وهذا يدل على التدريب العالي واليقظة الدائمة التى يتحلى بها أبطال القوات الخاصة والقوات المشتركة.

