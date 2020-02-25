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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" معجبة خليجية تباغت راشد الماجد إلى المسرح وتصرخ : أحبك.. شاهد كيف كان الرد الصادم

تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو للفنان راشد الماجد،في حفله الذي أقيم ضمن حفلات مهرجان هلا فبراير الكويت 2020، بعد غياب استمر 3 أعوام، موقفا طريفا للفنان مع إحدى معجباته على المسرح.

وبدأت القصة عندما عبرت المعجبة التي حضرت الحفل برفقة زوجها عن حبها للفنان راشد الماجد، فقالت: “أحبك”، ليرد عليها راشد الماجد قائلا: “اقضبي راجلك شايفه يتثاوب”، في تلميح منه إلى أخذ حيطتها مما تفعله خاصة أن زوجها يتواجد بجوارها.

جديد اب برس

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وأثار رد فعل راشد الماجد هتافات عديدة من الجمهور المتواجد في المسرح، حيث تعالت الصرخات والتفاعل لرد الفعل الطريف للفنان.