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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" معجبة خليجية تباغت راشد الماجد إلى المسرح وتصرخ : أحبك.. شاهد كيف كان الرد الصادم
تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو للفنان راشد الماجد،في حفله الذي أقيم ضمن حفلات مهرجان هلا فبراير الكويت 2020، بعد غياب استمر 3 أعوام، موقفا طريفا للفنان مع إحدى معجباته على المسرح.
وبدأت القصة عندما عبرت المعجبة التي حضرت الحفل برفقة زوجها عن حبها للفنان راشد الماجد، فقالت: “أحبك”، ليرد عليها راشد الماجد قائلا: “اقضبي راجلك شايفه يتثاوب”، في تلميح منه إلى أخذ حيطتها مما تفعله خاصة أن زوجها يتواجد بجوارها.
جديد اب برس
وأثار رد فعل راشد الماجد هتافات عديدة من الجمهور المتواجد في المسرح، حيث تعالت الصرخات والتفاعل لرد الفعل الطريف للفنان.
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