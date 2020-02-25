عـــــاجل : توضيح هام من مكتب الصحة ومستشفی الصداقه حول كورونا بعدن

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements علن مكتب الصحة والسكان بعدن ومستشفى الصداقة الحكومي عن تعليق العمل على انشاء أي محجر صحي بالمستشفى او غيره لمجابهة اي حالات محتملة للإصابة بفيروس كورونا. وطالب بيان توضيحي للمكتب والمستشفى من الجهات الحكومية المختصة باتخاذ التدبير اللازمة حيال الموضوع. وقال البيان ان مكتب الصحة بعدن عمل خلال الفترة المنصرمه ولمجابهة تداعيات عدوی فيروس كورونا ومواجهة اي احتمالات لظهوره بعدن بان عمل مكتب الصحة علی التنسيق مع ادارة مطار عدن وميناء عدن لايجاد غرفتين للعزل للمسافرين القادمين عبر المطار والميناء و جری تاهيلهما بما يلزم كما عمل المكتب علی تنشيط فرق الاستجابه والترصد الوبائي وتتبع اي حالات محتمله لكورونا او للحميات وكنا وبالتنسيق مع عدد من الجهات في رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية نسعی للعمل علی ايجاد غرفة عزل للحالات المحتمله لاسمح الله وتم اختيار غرفتين بمستشفی الصداقه..غير اننا فوجئنا بهيجان شعبي لعدد من الساكنيين في عمر المختار وكذا العاملين في المستشفی وصل حد التهديدات بالقتل واهدار لدماء مدير مكتب الصحة ومدير عام المستشقی ..وامام هذه التداعيات فاننا في مكتب الصحة بعدن ومستشفی الصداقه نعلن تعليق العمل في انشاء اي محجر او عزل لفيروس كورونا سوی في مستشفی الصداقه او غيره من الاماكن ..فيما نطالب الجهات المسؤوله في الحكومه والسلطه المحليه بالمحافظه باتخاذ التدابير اللازمه تجاه هذا الموضوع والله الموفق للجميع لما فيه الصالح العام

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