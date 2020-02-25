شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون المسؤول الكبير في هذا البلد المسلم الذي تحدى الله نهارا جهارا..شاهد العقاب الإلهي العاجل الذي وقع له قبل قليل وجعله عبرة لمن لا يعتبر ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون المسؤول الكبير في هذا البلد المسلم الذي تحدى الله نهارا جهارا..شاهد العقاب الإلهي العاجل الذي وقع له قبل قليل وجعله عبرة لمن لا يعتبر ( صورة )

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