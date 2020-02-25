شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تختطف نجل أبرز رجال الأعمال المؤتمريين بهذه التهمة الخطيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وأكدت مصادر مقربة من رجل الأعمال والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي عام بأمانة العاصمة ورئيس الغرفة التجارية محمد محمد صلاح بأن جماعة الحوثي قامت باختطاف نجله ” عبد الخالق ” منذ أكثر منذ أكثر من ثلاثة أشهر والزج به في السجن لرفضه دفع مبالغ مالية كبيرة كمجهود حربي خلافا لما يدفعه سنويا مما دفعهم لاختطاف نجله.

وقالت إنه تم تلفيق تهم كبيرة له حيث يتهمونه بالتخابر مع أمريكا وإسرائيل لابتزازه وما يزال حتى الآن يرفض دفع هذه المبالغ الكبيرة.

وأكدت مصادر حقوقية بصنعاء ان الجماعة قررت إرسال ملف عبد الخالق محمد محمد صلاح إلى النيابة الجزائية في مخالفة قانونية صريحة وفي ابتزاز صارخ وبلا أي دليل أو مسوغ قانوني سوى رغبة بابتزازه ونهب أمواله .

ودعا محامون وناشطون بصنعاء العقلاء من ” أنصار الله ” والسلطة المحلية بصنعاء للعمل على الإفراج الفوري عن نجل رجل الأعمال محمد صلاح الذي يقبع في السجن ظلما ورد الاعتبار له والكف عن ابتزاز والده .

الجدير بالذكر، وفقا لما أفادت به المصادر، بأن رجل الأعمال محمد محمد صلاح يدفع كل عام أكثر من ٢٠٠ مليون ريال كمجهود حربي للحوثيين خلافا للضرائب والجمارك والزكاة ، إضافة للمبالغ الأخرى التي يقدمها كتبرعات في جميع مناسبات الحوثيين والتي تقدر بعشرات الملايين بخلاف ما يدفعه للمشرفين من الحوثيين حيث بدأ مؤخرا بالتفكير بنقل جميع أعماله إلى الخارج فراراةمن الظلم والنهب .