شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن مواجهات بين الجيش والحوثيين في عمران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية، أن القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل تغلغلت في هذه الاثناء داخل محافظة عمران، عقب شنها هجوما واسعا على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال اليمن.

واضافت المصادر إن القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل تخوض في هذه الأثناء معارك شرسة ضد مليشيات الحوثي الارهابية، في مديرية حرف سفيان , بعد تحرير مواقع وجبال استراتيجية. وتابعت المصادر أن القوات الحكومية تتقدم باتجاه الخط الرابط بين محافظتي عمران وصعدة, وسط تزايد انهيار ميلشيا الحوثي المتمردة. وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تقدمت إلى مناطق حرف سفيان بعد تمكنها من السيطرة على مساحات كبيرة من مناطق بجبال الساقية وسوق الاثنين والغيل.

وأوضحت المصادر أن عشرات من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة سقطوا بين قتلى وجرحى, وفرار جماعي لمن تبقى منهم صوب محافظة عمران وصنعاء.