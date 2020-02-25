نجاح أول عملية زراعة للقرنية في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

ضمن برنامج الطبيب الزائر الذي ينظمه مركز رؤية لطب وجراحة العيون والشبكية بسيئون ويستهدف محافظة حضرموت والمحافظات المجاورة.



حيث تم اجراء 6 عمليات جراحية لزراعة قرنية من الذكور والاناث تتفاوت اعمارهم من العقد الثالث الى العقد السابع بنجاح تام من قبل استشارية امراض وجراحة

العيون والقرنية بالمعهد التذكاري لبحوث امراض العيون بالقاهرة الدكتورة رشا محمد موسى رئيسة قسم جراحة القرنية .

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وقال المدير العام لمركز رؤية لطب وجراحة العيون والشبكية بسيئون استشاري جراحة العيون والشبكية الدكتور عبدالله حسين فلهوم لوسائل الاعلام بأن زراعة القرنية تعد لأول مرة تجرى بحضرموت الوادي والصحراء , مشيرا بأن المركز عمل استضافة الطبيب الزائر سيما في امراض وجراحة العيون المستعصية لهدف تخفيف معاناة اهلنا في ظل الظروف الصعبة من معانا وكلفة السفر الباهظة .

فيما اوضح المدير التنفيذي للمركز هشام منيباري بأن المركز ومنذ الاعلان عن الطبيب الزائر تم استقبال الحالات وفرزها بعد المعاينة من قبل الاخصائيين.

موضحا بان استضافة الدكتورة في برنامج الطبيب الزائر الاول للفترة من 22 – 25 فبراير الجاري , مؤكدا بان المركز سوف يواصل استضافة اطباء ذات كفاءة في مجال جراحة وطب العيون سيما في العمليات الكبرى لتخفيف معاناة اهالي حضرموت والمحافظات المجاورة .