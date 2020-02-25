التميمي ومدير عام سيئون يتفقدان آثار مشكلة تسرب المياه في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

تفقد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ومعه مدير عام مديرية سيئون محمد العامري صباح اليوم على آثار مشكلة تسرب المياه إلى البيوت بمنطقة مريمة القديمة بمديرية سيئون.



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وأطلع الوكيل المساعد ومدير عام مديرية سيئون على نتائج اللجنة المشكلة برئاسة مدير عام مؤسسة المياه ومدير عام الموارد المائية ومدير عام الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني بالوادي والصحراء لإيجاد معالجات سريعة لحلحلة مشكلة تسرب المياه والذي اثر على منازل المواطنين الواقعة أسفل وجوار التبه بالمنطقة موجهين باتخاذ الإجراءات الإسعافية العاجلة والدائمة تضمن سلامة البيوت واستمرار الخدمة للمواطنين.

يذكر أن المؤسسة العامة للمياه قد كلفت بمد شبكة مؤقتة للمجاري لبيوت الواقعة جوار التبه الأمر الذي أدى إلى توقف تسرب المياه إلى منازل المواطنين.

رافق الوكيل المساعد مدير عام المؤسسة العامة للمياه عامر العامري ومدير عام الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني هاشم العامري وعدد من الوجهاء والشخصيات ذات الصلة.