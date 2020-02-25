شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف ..على الخبر الذي اغضب وأثار جنون محمد بن سلمان وكشف تآمر بن زايد على اليمن والمملكة العربية السعودية!"صورة وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/25 الساعة 04:02 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وقعت الإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي في فضيحة مجلجلة كشفت عن وجهها الحقيقي في التآمر على اليمن والمملكة العربية السعودية.

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وفي خطأ كارثي وفادح نشر موقع فري بوست التابع للإمارات خبرا تضمن في نهايته محادثة بين رئيسة تحرير الموقع بسمه اليافعي وأحد قيادات الانتقالي يعتقد أنه هاني بن بريك، وهو يوجهها بمهاجمة السعودية، والنيل منها لتخفيف الضغط عليهم في مشاورات اتفاق الرياض، كما طالبها بغض الطرف عن تحركات صغير بن عزيز في مأرب معللاً ذلك برغبة الأخير في توقف الأخبار التي تتحدث عن تحركاته لأنها تؤثر على عمله عند الإخوان، حسب تعبيره.



وأظهرت المحادثة أنه وبعد تعذر رئيسة تحرير الموقع بضرورة وجود توجيهات عليا لشن مثل هذه الحملات، أكد لها المسؤول أن هذه توجيهات أبو محمد راشد القفلي القائد الإماراتي العسكري السابق في العاصمة عدن بناء على توجيهات ولي عهد أبو ظبي

وقام موقع فري بوست المدعوم إماراتياً بحذف الخبر بعد نحو عشر دقائق من نشره.

وحصل “الميدان اليمني” على صورة من الخبر قبل أن يتم حذفه وهو الخبر الذي أثار جنون وغضب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

