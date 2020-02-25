مسؤول المراكز و الوحدات الصحية في تريم ينفي  وجود اي اصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - تريم

نفي عمر عبيد مسؤول المراكز و الوحدات الصحية بمكتب الصحة و السكان مديرية تريم محافظة حضرموت مانشره ناشطون عن وجود اصابة بفيروس كورونا.



وتابع قائلا بعد التواصل مع قسم الطوارئ بمستشفى تريم العام و الطاقم الطبي المناوب هناك نؤكد للجميع و نطمئنهم بانة لا توجد اي حالة اشتباه مرض كورونا في مستشفى تريم و لا في مديرية تريم..

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واشار وذلك ردا على الشائعات التي انتشرت مساء امس عن اكتشاف حالة اشتباه كورونا.

واضاف نرجو من الجميع عدم بث مثل هذة الشائعات التي تبث الخوف و الهلع بين الناس.

واختتم قائلا نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع من شرور الأمراض اللهم آمين.