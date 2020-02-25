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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول المراكز و الوحدات الصحية في تريم ينفي وجود اي اصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
الخليج 365 - تريم
نفي عمر عبيد مسؤول المراكز و الوحدات الصحية بمكتب الصحة و السكان مديرية تريم محافظة حضرموت مانشره ناشطون عن وجود اصابة بفيروس كورونا.
وتابع قائلا بعد التواصل مع قسم الطوارئ بمستشفى تريم العام و الطاقم الطبي المناوب هناك نؤكد للجميع و نطمئنهم بانة لا توجد اي حالة اشتباه مرض كورونا في مستشفى تريم و لا في مديرية تريم..
واشار وذلك ردا على الشائعات التي انتشرت مساء امس عن اكتشاف حالة اشتباه كورونا.
واضاف نرجو من الجميع عدم بث مثل هذة الشائعات التي تبث الخوف و الهلع بين الناس.
واختتم قائلا نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع من شرور الأمراض اللهم آمين.
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