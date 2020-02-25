وردنا للتو : “رويترز” تكشف عن مخاطر ضخمة تواجه سلطنة عمان بعد تولي هيثم بن طارق واقتصادها على وشك الانهيار

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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : دقت ساعة الصفر.. جماعة الحوثي تتجه نحو تدمير أهداف استراتيجية في العمق السعودي وإغراق سفن التحالف.. وعبدالباري عطوان يتبأ بما سيحدث خلال الأيام القادمة "تفاصيل طارئه" شاهد بالفيديو: ناشطة سعودية ترد على المشككين في جنسيتها.. وهكذا عرضت اسم قبيلتها تجاوز كل الخطوط الحمراء وتزوج عرفياً "تفاصيل" مثيرة تكشف المستور عن سبب غضب محمد بن زايد من الداعية "وسيم يوسف" شاهد : أسد يلتهم ‘‘تمساح ضخم‘‘ وهو نائم "وحينما أوشك على افتراسه استيقظ وكانت الصدمة (فيديو يحبس الأنفاس)

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