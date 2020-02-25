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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست أميرة ولا سيدة ثرية ..هذه هي السعودية الشجاعة التي هزت وجدان المغتربين اليمنيين وجعلتهم جميعا يتمنون رؤيتها وتقبيل رأسها ( لن تصدق ماذا فعلت )

2020/02/25 الساعة 03:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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