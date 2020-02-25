عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كفاين يطلع من قائد قوات خفر السواحل على مستوى جاهزية الأفراد بالمحور الشرقي

الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

تفقد وزير الثروة السمكية فهد كفاين، وقائد قوات خفر السواحل المقدم سالم النموري، الانتشار العسكري الجديد بالمحور الشرقي لسواحل المحافظة.



Advertisements

وأطلع المقدم النموري الوزير كفاين على مستوى جاهزية الأفراد في المواقع العسكرية، عقب الإنتشار الذي نفذه لواء الأحقاف التابع للمنطقة العسكرية الثانية، لمساندة قوات خفر السواحل في تأمين المحور الشرقي براً، مؤكداً أن هذا الانتشار يعزز المهام العسكرية، ويكافح التهريب، موضحاً أن مساحة الإنتشار البحري لقوات خفر السواحل تقدر بـ 150ميل بحري من حضاتهم شرقاً وحتى رأس كلب غرباً.

وقال المقدم النموري أن قيادة خفر السواحل أطلقت على العام 202‪0م عام مكافحة التهريب والقرصنة، تزامناً مع الدعم الكبير الذي تلقته قوات خفر السواحل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مثمنا جهود الإمارات الكبيرة ودعمها اللامحدود لتزويد خفر السواحل بزوارق بحرية متطورة بأحدث الأجهزة والعتاد اللازم.

من جانبه أشاد وزير الثروة السمكية بالجهود التي تبذلها قيادة خفر السواحل في تأمين الشريط الساحلي ومكافحة التهريب بشتى انواعه، وكذا مكافحة الاصطياد بالطرق الغير قانونية، حاثاً قيادة خفر السواحل إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الثروة السمكية التي تتمتع بها حضرموت.