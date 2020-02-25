عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدفاع المدني بوادي حضرموت تنفذ محاضرة توعوية لطلاب سيئون

الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

نفذت مصلحة الدفاع المدني بوادي حضرموت والصحراء محاضرة توعوية لطلاب مدارس الارتقاء الأهلية بسيئون حول السلامة أولا ضمن اطار الاستعداد للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يوافق اليوم الأول من شهر مارس من كل عام.

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والقى فريق الدفاع المدني محاضرة لعدد ١٢٠ طالب ومعلم عن جوانب تتعلق بالسلامة والوقاية ومنها نشر ثقافة إخلاء المباني، والتعامل مع الحرائق، والتعريف بأنواع الطفايات وكيفية التعامل معها ، حيث تخللت المحاضرة تنفيذ عمليات الانقاذ وتطبيق عملي في اطفاء الحرائق عبر سيارات الاطفاء وعرض مقاطع وقائية من الحرائق عبر شاشة تلفزيونية في قاعة المحاضرات ،بالاضافة الى تشكيل فريق لانصار الدفاع المدني التطوعي من طلاب المدرسة.

وشدد مدير فرع مصلحة الدفاع المدني بوادي حضرموت العقيد فائز علوان خلال كلمته التي القاها للطلاب عدم استخدام الرقم المجاني لطواري الدفاع المدني ببلاغات كاذبة وكيدية، مهيبا لجميع المواطنين استخدام الرقم المجاني للضرورة والحالات الطارئة (١٩١) ، محثا جميع المواطنين بسرعة الإبلاغ عند الحرائق والحوادث والتعاون مع طاقم الطواري عند النزول الى الحرائق.