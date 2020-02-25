شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني في هذه الاثناء يخوض اشرس المعارك ضد الحوثيين في السلسلة الجبلية الاستراتيجية الممتدة من يام وجراشب وصولا الى أولى مناطق أرحب التابعة لصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/25 الساعة 12:59 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تتواصل المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا مت جهة أخرى في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. أقرأ أيضا : الجيش الوطني يزحف نحو صنعاء من ثلاث محاور ..وسط فرار جماعي للمليشيات وسقوط قيادات حوثية كبيرة ابرزها .."اسماء وتفاصيل" مصادر ميدانية أفادت عن اشتداد المواجهات في سلسلة جبال يام وجرشب وجبهة الغيل وأطراف مجزر منها إلى المناطق المحاذية لصنعاء والجوف. وتذكر المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من التوغل الكبير في مختلف جبهات القتال في المحافظة, خصوصا جبهة سلسلة جبال يام وجرشب الاستراتيجية الممتدة إلى أولى مناطق أرحب التابعة لصنعاء. Advertisements وتوضح المصادر أن القوات الحكومية تشن عمليات عسكرية باتجاه فرضة نهم من اتجاه ومحور جديد عبر سلسلة جبال جرشب ويام. وتبين المصادر أن مواجهات الساعات القليلة الماضية أسفر عن مصرع العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة, بينهم ثلاثة من كبار قيادات ميلشيا الحوثي. وأوردت المصادر أسماء قيادات ميلشيا الحوثي الذين لقوا مصرعهم خلال المواجهات في محافظة الجوف وهم: العميد جمال محمد عبدالله الحبابي ,العقيد هشام محمد احمد النوعة, النقيب ماجد أحمد محسن الخالدي.



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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني في هذه الاثناء يخوض اشرس المعارك ضد الحوثيين في السلسلة الجبلية الاستراتيجية الممتدة من يام وجراشب وصولا الى أولى مناطق أرحب التابعة لصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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