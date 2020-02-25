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عدن - ياسمين التهامي - “شاهد” منع “البوس” في العراق يثير جدلاً واسعاً.. ما السبب؟!

نقلة وكالة “الأناضول” للأنباء قرار قبيلة “آل بوجياش” العراقية في محافظة المثنى، جنوبي العراق، إلغاء التقبيل والاكتفاء بالمصافحة في المناسبات، كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا القاتل.

ووفقا لما نقلته الوكالة قال عضو هيئة الرأي في قبيلة “آل بوجياش”، الشيخ “منافي الجياشي” إن “شيخ عموم القبيلة راجح رحيم قرر منع التقبيل في المناسبات كافة والاكتفاء بالمصافحة فقط، لمنع انتقال فيروس كورونا”.

جديد اب برس

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وأضاف أن الإجراء لقي ترحيبا واسعا من جميع أفراد القبيلة وكذلك قبائل أخرى، و”نحن ندعم إجراءات الحكومة في مواجهة هذا المرض الخطير”.