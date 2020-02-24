عاااجل : انباء عن اقتراب الجيش الوطني من فرضة نهم بعد السيطرة على جبهة صلب ومحيطها واكتساح مؤخرة الخانق حريب "تفاصيل ساخنة"

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 11:30 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

حققت القوات الحكومية خلال الساعات الماضية تقدما جديدا وكبيرا أمام ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران شرق العاصمة صنعاء وسط البلاد . أقرأ أيضا : أخيرا ..الصين تعلن عن أول علاج فعال لـ فيروس الرعب العالمي كورونا والمفاجأة ..الدواء في هذه الشجرة الشهيرة" تعرف عليها" Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على مساحات واسعة في جبهة صلب ومحيطها بنهم صنعاء . أضافت المصادر أن القوات الحكومية شنت عملية عسكرية واسعة في جبهة صلب انطلقت من اتجاه حريب نهم وتحديدا من الخانق وصولا إلى مواقع ميلشيا الحوثي المتمردة المتأخرة . وذكرت المصادر أن المناطق التي تم تحريرها تقع لما بعد مواقع وتباب الكولة, في الوقت الذي تستمر المواجهات العنيفة حتى اللحظة, مستخدمة كافة أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة. وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية استهدفت بالمدفعية وبشكل مكثف أطقم عدة لميلشيا الحوثي المتمردة. وبحسب المصادر أسفرت المواجهات والقصف المدفعي عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة, وتدمير وحرق نحو 12 طقم .



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