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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزير النقل يصعق الملك سلمان وولي عهده ويوجه لهما اخطر اتهام منذ انطلاق الحرب في اليمن ويعتبر انهما وراء كل الكوارث التي حلت باليمنيين

2020/02/25 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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