شكرا لبحثكم عن خبر عاجل تعزيزات وقوات سعودية ضاربة تصل أرض المعركة للحسم .. وهذا مايحدث الان في قلب الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية ان السعودية دفعت بقوة عسكرية الى محافظة الجوف بالتزامن مع احتدام المعارك مع مليشيات الحوثيين وتقدم القوات الحكومية خلال الايام الماضية.

واكد المصدر عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة اليوم الاثنين الى الجوف.

Advertisements

وقال المصدر ، ان تعزيزات عسكرية صخمة وصلت الى الجوف قادمة من السعودية . مضيفاً بأن تلك القوات تتضمن آليات عسكرية ومقاتلين من قبائل الجوف.

وأوضح أن تلك القوات يقودها رداد الهاشمي قائد جبهة كتاف.

وتشهد محافظة الجوف منذ ٣٦ يوما معارك عنيفة بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي الانقلابية .