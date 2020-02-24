بلفاس يتفقد سير الأعمال في مشروع مبنى شركة النفط اليمنية بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
الخليج 365 - سيئون
تفقد عبدالرحمن عيظة بلفاس مدير عام فرع شركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت و الصحراء سير الأعمال الجارية في مشروع مبنى الشركة الجديد البالغ كلفته ٢٦٠ مليون ريال يمني بتمويل ذاتي من الشركة .
و إطلع بلفاس على حجم الأعمال المنجزة و البالغ نسبتها ٦٥% من اجمالي أعمال المشروع مشددا على المؤسسة المنفذة سرعة اكمال المشروع وفقا و المواصفات الفنية في بنود الاعمال موكدا ان هذا المشروع يمثل اهمية استراتيجية للشركة كونه سيوفر البيئة المناسبة لإدارة و موظفي الشركة .
و يتكون المشروع الذي يقع على مساحة اجمالية ٣٢٢٩ متر مربع ، و تنفذه مؤسسة البدر اللامع من عدد اثنين مباني الاول خاص بالادارة و يتكون من ٣٢ مكتب اداري و قاعات تدريبية و مصالح خاصة بالادارة بينما يمثل المبنى الثاني قسم المبيعات و يحتوي على أقسام المبيعات للشركة و قاعات تدريبية و مصالح عامة
و بدأت حاليا في المشروع مرحلة التشطيب و ايصال الخدمات الأساسية بعد الانتهاء من مرحلة بناء المبنئ .
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