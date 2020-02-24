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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعلن عودة مطار الريان للعمل خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
الخليج 365 - المكـلا
قال محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني ان عودة مطار الريان الدولي الى عمله مجدداً ستكون خلال ايام بعد توقفة لعدة أسابيع لاسباب روتينية وليست تقنية وسوف يستأنف نشاطه خلال أيام.
واضاف المحافظ ان هنالك بعض الاجراءات الادارية التي كانت يفترض على الشرعية إخطار جمهورية مصر العربية بها واعلان جاهزية المطار.. وفق "سبوتينك“.
واكد البحسني ان الاغلاق لن يتكرر مره اخرى مشيرا الى ان المطار فيه الكثير من الخدمات اللوجستية والتقنية التي تجعل منه افضل مطارات اليمن.
وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية، تعميما إلى شركات الطيران والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، جاهزية مطار الريان لاستقبال الرحلات.
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