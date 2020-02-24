شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم كاسح شنة الجيش الوطني اليوم على مواقع تحتلها مليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة حدودية بين محافظتي مأرب والجوف وهروب جماعي وسقوط قتلى واسرى حوثيين "مستجدات جديدة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 10:06 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

شنت القوات الحكومية هجوما هو الاعنف في محافظة الجوف واستطاعت اجبار الميليشيا الحوثية على الفرار ، الاثنين 24 فبراير / شباط 2020م، من مواقع تحتلها مليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة حدودية بين محافظتي مأرب والجوف.

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وقالت مصادر عسكرية لوكالة خبر، إن قوات الجيش المسنودة بأبناء القبائل شنت هجوما عنيفا على مواقع تحتلها المليشيات الحوثية في جبهة المحزمات المطلة على مديرية مجزر جنوب محافظة الجوف.

وأضافت المصادر إن مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة أعقبت الهجوم.

ولفتت أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وإعطاب آلية تابعة لها.

وتشهد جبهة المحزمات معارك عنيفة منذ أيام بين القوات الحكومية والقبائل من جهة، والمليشيات الحوثية من جهة ثانية.

