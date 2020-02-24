شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مصاب بفيروس "كورونا" وصل إلى نقطة تفتيش ورفض تسليم نفسه ..شاهد كيف تعاملت معه الشرطة الصينية بطريقة مبتكرة لم تخطر على بال أحد ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكنت قوات الأمن الصينية من القبض على شخص مصاب بفيروس كورونا على أحد الحواجز الأمنية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إلقاء عناصر الشرطة القبض على شخص مصاب بفيروس كورونا عند توقيفه بأحد الحواجز الأمنية.

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وتمكنت الشرطة من معرفة إصابة سائق السيارة بالفيروس مباشرة بعد استعمال جهاز خاص بالكشف عن الفيروس، لتقوم باستدعاء أحد الأخصائيين مجهز بمعدات خاصة للتعامل بحالات الإصابة بالفيروس، ليتأكد أن السائق مصاب حقيقة بالفيروس.

وعندما اكتشف أمر السائق، حاول المقاومة وعدم الامتثال لأوامر الشرطة، وقام بنزع القناع الواقي إلا أن الشرطة تمكنت من مباغتة المريض وألقت القبض عليه، بطريقة غريبة اثارت فضول العديد من رواد مواقع التواصل.