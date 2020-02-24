جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - من الارشيف الخليج 365 – صنعاء شن طيران العدوان السعودي اليوم تسع غارات على مديريتي نهم بصنعاء والغيل بالجوف. وأوضح مصدر محلي ان طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية الغيل بالجوف. وأشار المصدر الى ان طيران العدوان شن أربع غارات على مناطق متفرقة من مديرية نهم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطيران العدوان يكثف غاراته على محافظتي صنعاء والجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.