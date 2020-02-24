شكرا لبحثكم عن خبر قوة امنية تداهم فندقا بعدن وتعتقل قادة الوية في المقاومة التابعة للقيادي عادل الحالمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقتحمت قوة امنية فجر السبت فندقا بعدن واعتقلت قيادة لوائين عسكريين شكلهما القيادي في المقاومة الجنوبية عادل الحالمي. وبحسب مصادر صحيفة عدن الغد فقد اقتحمت القوة الامنية فندق بيروت وسط مدينة الشيخ عثمان واعتقلت قائدي لوأي النصر والتحالف. وقال القيادي عادل الحالمي لصحيفة عدن الغد ان القوة اعتقلت شخص ويدعى بجاش الصبيحي واحمد العوسجي بالاضافة الى مرافقيهم واسلحتهم. Advertisements واشار الحالمي بانه لايعلم من هي الجهة الامنية التي نفذت واقعة الاعتقال هذه واسبابها. واصدر الحالمي قبل اسبوعين قرارا بتشكيل هذه الالوية في ابين ولحج. وبحسب الحالمي فانه لايعرف مصير هذه القيادات حتى اللحظة.

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