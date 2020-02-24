شكرا لبحثكم عن خبر الفيلم اليمني "ماذا بقي مني " يحصد افضل جائزة دولية بمهرجان فيوجين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حاز فيلم المخرجة الأردنية - اليمنية نسرين الصبيحي نعمان «ماذا بقي مني؟»، الذي وثق وجع متضررين فقدوا أطرافهم جراء الألغام الحوثية، جائزة أفضل قصة بمهرجان فيوجين - شمال أوروبا للأفلام، المنعقدة دورته الحالية في لندن هذا الأسبوع، بعد تنافس محموم بين 180 فيلماً لمخرجين من 50 جنسية مختلفة، وجرى إعلان الجوائز في ختام دورة المهرجان مساء السبت.

وركز الفيلم، الذي عرض مساء الجمعة، على ضحايا الألغام والقذائف في تعز، حيث نقلت الشاشة حديث أهالي تعز المتضررين من الألغام وتحدثوا عمن يزرعها في المدارس والمستشفيات والأماكن السكنية.

وأوضحت المخرجة في تصريح لوسائل الإعلام، أنها تهدي الجائزة للسيدة دليلة التي كان ذنبها الوحيد أنها ذهبت قبل عرسها بثلاثة أيام لتحضر ماء من بئر، وأهداها الحوثيون لغماً كان على عتبة بئر الماء وتحولت من عروس إلى ضحية، وخسرت حياتها، وطالبتني بإيصال صوتها إلى العالم، وما هي إلا نموذج من بين آلاف الضحايا الذين أوجعتهم الألغام والقناصة والقذائف الحوثية التي كالت مختلف أشكال العذاب كالتجويع وتجنيد الأطفال وترويع المدنيين وخطفهم وإخفائهم.

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وأشاد مخرجون مشاركون في المهرجان بالفيلم، وذكروا أن أهميته تكمن في وجود المخرجة على الأرض. وهذا ما يستدعي أهمية الفيلم والحقائق والشواهد التي رصدها مباشرة مع الناس والمتضررين المباشرين من ألغام الحوثيين وقناصتهم.

وقالت الصبيحي في يوم العرض، إن «أفلامي خلاصة جهد ومعاناة واجهتها كشاهدة قبل أن أكون مخرجة وجدت وعلى الواقع أن حال الإنسان يتعرض لأسوأ عملية توظيف واستغلال سياسي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، والأطفال يتغذون من ذات الجهة على ثقافة القتل ورفض الآخر، عبر ترديد شعار الموت الملصق في كل مكان».

وأضافت: «قابلت الكثير من مبتوري الأطراف بفعل الألغام التي زرعها الحوثي قبل مغادرته تعز المدينة... ‎أخذت تنقلاتي بين المحافظات ساعات طويلة من التنقل في طرق جبلية وعرة مروراً بنقاط تفتيش عسكرية حوثية كثيرة ترفض مرور الإعلاميين ما لم تكن المهمة لصالحهم، ‎ومن هنا أدركت أن إظهار الحقيقة عملية غير ممكنة، ولكم أن تتخيلوا كم من القصص لم توثق لعدم توافقها مع ما يريدون».

وذكرت الصبيحي أنها وجدت أن «جهود ودور المنظمات الدولية الإنسانية المشكورة بحاجة إلى إعادة ترتيب وتنظيم لضمان وصول معوناتهم وخدماتهم وبرامجهم إلى مستحقيها... ‎وها هو عاصم وماذا بقي مني وأفلامي المقبلة عن تجنيد الأطفال والإخفاء القسري وغيرها من المواضيع قد تساعد على إظهار حقيقة الواقع بتجرد وحيادية»، وختمت كلمتها بالقول إن «السلام مطلب وغاية وختام».