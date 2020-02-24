شاهد .. وصول مولدات ومعدات محطة كهرباء الشحر إلى ميناء المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
الخليج 365
وصلت إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، سفينة المولدات والمعدات الخاصة بمشروع محطة كهرباء الشحر 40 ميجاوات، الذي تموله السلطة المحلية بالمحافظة وتنفذته شركة الأهرام طاقة بتصنيع من شركة وارتسيلا.
وأكد محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء، فرج سالمين البحسني خلال إستقبال المولدات، على إهتمام السلطة المحلية بملف الكهرباء وأنها تسعى منذ سنوات لتطويرها وإحداث نقلة نوعية فيها من خلال إنشاء محطات كهربائية تملكها السلطة المحلية بالمحافظة.
وأضاف أن مشروع الـ40 ميجاوات الجديد لمدينة الشحر والذي قارب على الإنتهاء سيساهم في حل مشكلة الانقطاعات خصوصا في فصل الصيف، لافتا إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستتسلم خلال شهر يونيو القادم 50 ميجا من شركة الاهرام طاقة بعد انتهاء عقد شراء الطاقة معها وستؤول ملكية الـ 50 ميجا للسلطة المحلية بالمحافظة.
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