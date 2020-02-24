شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الرسمي العماني ينقل خبر كارثي قادم من إيران واعلان حالة الطوارئ وتعليق رحلات الطيران !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 05:42 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال التلفزيون العماني إن وزارة الصحة أعلنت اليوم الاثنين عن تسجيل أول حالتين إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

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وأضاف أن الحالتين لمواطنتين عمانيتين قدمتا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتابع أنهما في حالة مستقرة.

ولاحقًا نقل التلفزيون أن الهيئة العامة للطيران المدني تعلن تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة وإيران.

