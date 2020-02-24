شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الرسمي العماني ينقل خبر كارثي قادم من إيران واعلان حالة الطوارئ وتعليق رحلات الطيران !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 05:42 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
قال التلفزيون العماني إن وزارة الصحة أعلنت اليوم الاثنين عن تسجيل أول حالتين إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
أقرأ أيضا :
محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي ..يعلن عفو عام ل أبناء الجوف المغرر بهم.. وقبول هدنة مشروطة مع الحوثيين !"تفاصيل طارئة"
وأضاف أن الحالتين لمواطنتين عمانيتين قدمتا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتابع أنهما في حالة مستقرة.
ولاحقًا نقل التلفزيون أن الهيئة العامة للطيران المدني تعلن تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة وإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الرسمي العماني ينقل خبر كارثي قادم من إيران واعلان حالة الطوارئ وتعليق رحلات الطيران !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.