شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لأعضاء شبكة الحماية المجتمعية -مشروع الحماية و دعم سبل العيش / المهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت Cssw دورة تدريبية لاعضاء شبكة الحماية المجتمعية اليوم السبت في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة بتمويل من UNFPA

واستهدفت الدورة التدريبية 10 اعضاء. هم قوام شبكة الحماية المجتمعية في محافظة المهرة ويستمر البرنامج التدريبي لمدة ثلاث ايام متتالية جديد "الخليج 365" Advertisements يهدف البرنامج إلى التعريف بمفاهيم الحماية وآلية التشبيك المجتمعي للقيام بالدور الانساني تجاه العنف القائم على النوع الاجتماعي

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