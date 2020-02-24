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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..ولي عهد ابو ظبي يباغت الجميع ويسحب الجنسية الامارتية من الداعية وسيم يوسف..وهذا هو مصيره بعد سحب الجنسية والبلد الذي سيتوجه اليه

2020/02/24 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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