شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد فضيحة قصي خولي على لسان زوجته التي ظهرت وهي تبكي بحرقة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - زوجة قصي خوري ظهرت في فيديو وهي تبكي بحرقة وهي تتحدث عن الممثل السوري وتوعدت بفضحه أمام الجميع، فخلف كل فنان وممثل شخصية ثانية لا يعرفها جمهوره.

و أجهشت مديحة الحمداني زوجة الممثل السوري قصي خولي، بالبكاء في مقطع فيديو لها تحدثت فيه عن معاناتها مع زوجها الذي سبق وأعلن زواجه سرا بشكل مفاجئ وإنجابه ولدا سماه العميد جونيور.

وروت مديحة تفاصيل وضعها الحالي، وهي تبكي قائلة: ”الجميع يسيء لي ولابني وقالوا عني إنني بنت شارع، كل ذنبي أنني اخترت الشخص الخطأ“. وأضافت: ”أنا بنت عائلة محترمة والتحقت بشركات كبرى في دبي للعمل بها، وتعرفت على قصي عام 2014 من خلال عملي“.

وتابعت موجهة كلامها لمن يسيء إليها: ”عيب عليكم هذه الإساءة، لأنكم لا تعرفوني وعيب على قصي لأنه جعلنا عرضة لمن يسوى ومن لا يسوى شيئا“، على حد تعبيرها. واتهمت مديحة، قصي خولي بتمثيل دور الأب، والادعاء بأنه مثالي في علاقته مع ابنه، قائلة: ”شاهدت آخر برنامج له وهو يتحدث عن كونه أبا مثاليا، ولكني لا ألومه لأنه ممثل وهذه حياته، يمثل في أعماله الفنية وفي الواقع“.

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