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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مصرع 148 حوثياً في جبهات محيط صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
أكدت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء مصرع 148 حوثياً بينهم قيادات بارزة في جبهات محيط العاصمة خلال الأيام الأربعة الماضية، مشيرة إلى أن 71 منهم من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات شيعت خلال الفترة 77 قتيلاً من عناصرها سقطوا في جبهات نهم والجوف ومأرب، منهم 11 سقطوا في الهجوم الفاشل لعناصر ميليشيات الحوثي على مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، لافتة إلى أن 33 قتيلاً من صنعاء وحدها، فيما توزع البقية على محافظات ذمار وصعدة والمحويت وحجة.
وأكدت المصادر أن الميليشيات تكبدت خلال الأسابيع الماضية أكثر من 2000 قتيل في جبهات الجوف ومأرب وصنعاء وحدها، منهم 668 خلال الأسبوع الماضي.
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