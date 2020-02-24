شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : أمير قطر يوجه صفعة قوية للسعودية والإمارات والديوان الملكي الأردني يكشف عن معلومات خطيرة حول لقاء الشيخ تميم مع الملك عبد الله "تفاصيل طائرة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، جواد العناني، عن توقع خطير حول لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقال “العناني” في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام أردنية: إن “لقاء القمة بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والملك عبد الله الثاني، سيسبب حساسية لبعض الدول”.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

ماذا يحدث : مبا حثات سعودية إماراتية وعمانية وأمريكية على دعم السلام في اليمن

مصادر سياسية وإعلامية .. بعد مرور ثمانية أعوام من الحكم ماذا حقق الرئيس هادي وحكومته

مقتل قيادي حوثي من العيار الثقيل وخبير في مجال الصواريخ الروسية في صنعاء (الاسم)

شاهداو : كيد النساء صديقة العروس بهذا الفعل الصادم أثناء حفل الزفاف وتقلب حياة العروس رأسًا على عقب

خبر صادم : العاصمة صنعاء تستفيق صباح اليوم على جريمة بشعة (هذه تفاصيلها)

اغتيال المرافق الشخصي للشهيد العميد عدنان الحمادي داخل مجلس مقيل في تعز

التحالف العربي : يعلن عن عملية نوعية في العاصمة صنعاء .. ويكشف تفاصيلها

وزير يمني : يصف اتباع المجلس الانتقالي بـ الغوغاء بعد اقتحام وزارة النقل

أمير قطر يوجه صفعة للسعودية والإمارات وأضاف: “قد يسبب ذلك حساسية لدى بعض الدول لكن نرى أن هنالك محاولات للمصالحة، تقودها مثل الكويت، وأيضًا تقول السعودية إن مفاوضات تجري للمصالحة عبر وسيط وهنا يمكن أن يكون دورًا للأردن في المصالحة”.

Advertisements

وأشار “العناني” إلى أن “قطر تفهمت ظروف الأردن عندما قاطعت السعودية ودول أخرى قطر ورفضت حصارًا اقتصاديًّا عليها، وقبل أن تخفض الأردن التمثيل الدبلوماسي، وإغلاق مكاتب الجزيرة”.

وأوضح أنه “في ذلك الوقت لم تتخذ قطر أي إجراءات مماثلة ضد الأردن، بل قدم استثمارات للأردن بنصف مليار و10 آلاف فرصة عمل للأردنيين”، بحسب موقع “عربي21”.

وتعتبر زيارة الأمير تميم الى الأردن مهمة، وتأتي ضمن تسارع التقارب بين البلدين عقب مقاطعة قطر ومشاركة عمّان جزئيًّا قبل أن تتحلل من تلك المشاركة بعودة السفراء رسميًّا بين البلدين في 2019.

وفي وقت سابق من يوم الأحد وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية تستغرق يومين.

لقاء الشيخ تميم بن حمد مع الملك عبد الله وكان في استقبال أمير قطر لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والأمير فيصل ابن الحسين، مستشار الملك ورئيس مجلس السياسات الوطني، والأمير علي ابن الحسين رئيس اتحاد الأردن لكرة القدم، والأمير هاشم ابن الحسين، كبير أمناء الملك عبد الله، وعدد من الأمراء.

كما كان في استقبال الشيخ تميم بن حمد، رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، ويوسف العيسوي رئيس الديوان الملكي الهاشمي، وأيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وفيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان، وعاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين من مدنيين وعسكريين، والشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية، وزيد مفلح اللوزي سفير المملكة لدى دولة قطر، وأعضاء السفارة القطرية بالأردن.

وأقيمت لأمير قطر، مراسم استقبال رسمية في المطار، تضمنت إطلاق المدفعية لـ 21 طلقة، وعزف النشيدين الوطنيين، بحسب صحيفة “الشرق” القطرية.

وذكرت صحيفة “الغد” الأردنية، أن شوارع العاصمة عمان، ازدانت بالأعلام الأردنية والقطرية، ورفعت اليافطات التي حملت عبارات الترحيب بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

تتضمن الزيارة التي يقوم بها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الأردن، اليوم الأحد، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والتنسيق تجاه العديد من القضايا، خاصة القضية الفلسطينية وعملية السلام ومكافحة الإرهاب.

وتشمل المباحثات، تخصيص 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني، تم الإعلان عنها في 2018، وتخصيص حزمة استثمارية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تم الإعلان عنها في 2018؛ وتستهدف مشروعات البنية التحتية والسياحة، بحسب ما أورده المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية.

الديوان الملكي الأردني يكشف معلومات خطيرة وتركز الاستثمارات القطرية في الأردن على مجالات الطاقة والكهرباء والعقار والمال والسياحة.

ويبدأ أمير قطر، اليوم الأحد، جولة عربية، تشمل الأردن وتونس والجزائر.