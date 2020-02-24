شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : الاعلام الحوثي يكشف ..عن مصير طاقم المقاتلة السعودية التي تم اسقاطها في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 03:12 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت قناة الميادين الفضائية الموالية لمليشيا الحوثي عن مصير طاقم المقاتلة السعودية التي تم اسقاطها في محافظة الجوف . Advertisements وأفادت القناة بأنها حصلت على معلومات تؤكد أن “طاقم المقاتلة تورنيدو التي أسقطتها المليشيات الأسبوع الماضي موجود لدى الحوثيين في صنعاء”.

وأشارت إلى أن “طاقم المقاتلة تورنيدو مؤلف من طيارين، أصيبا في الغارات الجوية على حطام المقاتلة نفسها”، لافتة إلى أن المليشيات تتكتم حتى الآن على مصير الطيارين وحالتهما نتيجة الإصابة. ونقلت الميادين عن عضو المجلس السياسي للمليشيات محمد البخيتي قوله إن “مصير الطيارين سيتم إعلانه في الوقت المناسب”.



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