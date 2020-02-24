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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : السعودية تحكم قبضتها في المهرة وتفشل مساع الميسري في تفجير الصراع

فرضت القوات السعودية سيطرتها على منفذ شحن، بعد محاولات خلية مسقط – الدوحة تفجير صراع في المهرة.

جديد اب برس :

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ولاقت الحادثة ترحيباً شعبياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما عبرت شخصيات إخوانية يمنية عن امتعاضها، من السيطرة على المنفذ، كما تفاعلت وسائل إعلام حوثية وأبدت تعاطفها مع ما تسمى لجنة اعتصام المهرة، ومنها صحيفة الثورة.

الحريزي تحت المجهر

وقال الصحفي، جلال الشرعبي، إن التحركات السعودية لضبط الوضع في منفذ شحن كشفت أن علي سالم الحريزي يقود جماعات مسلحة، وأن قيادات بالشرعية تدعمه لبقاء المنفذ مفتوحاً بدون تدخل السعودية.

واعتبر الصحفي اليمني، أن التصعيد في المهرة يستهدف القوات السعودية بالدرجة الأولى ويحركه الحوثيون والإخوان، في تناغم كامل ومدروس.

الميسري في مواجهة السعودية

إلى ذلك كشف إعلامي لجنة اعتصام المهرة، أن وزير الداخلية أحمد الميسري المقيم في مسقط، تجاوب مع مطالبهم يوم الاثنين 17 فبراير، ووجه ببقاء الوضع على ما هو عليه في منفذ شحن، وكذا عدم مساندة الأجهزة الأمنية للقوات السعودية.

وهذه أحدث توجيهات للميسري تتعارض مع السعودية بعد تصريحات متتالية أطلقها قبيل فترات قصيرة، ناوأت الرياض أيضاً.

في مقابل ذلك، شدد التحالف العربي، على لسان متحدثه تركي المالكي، مساء الثلاثاء، على أنه لن يتسامح مع المهربين في المهرة، كاشفاً في ذات الوقت عن أن شخصيات “معروفة” حاولت تعطيل جهود وقف وضبط التهريب.