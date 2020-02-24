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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..صدمة كبيرة لسلطان عمان هيثم بن طارق يبعد تلقيه هذا الطلب اليمني الصادم الذي لم يتوقعه احد ولم يخطر على بال كل ابناء السلطنة ( نص الطلب )

2020/02/24 الساعة 04:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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