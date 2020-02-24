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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد قرار الرئيس الاطاحة به من منصبه..محافظ المهرة يباغت الرئيس هادي والجنرال الاحمر بهذه الرسالة التي بعثها للملك سلمان وولي عهده ( نص الرسالة )

2020/02/24 الساعة 02:15 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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