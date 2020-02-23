شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الانتقالي: شرعية الإخوان تجند الإرهابيين لتفجير الوضع في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

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عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الأحد، اجتماعها الدوري، برئاسة الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، أحمد حامد لملس، متهما الشرعية بتجنيد الإرهابيين لتفجير الوضع في عدن.



ووقفت الهيئة أمام المستجدات السياسية على الساحة الجنوبية وفي مقدمتها المعوقات التي تضعها قوى النفوذ الإخوانية في الحكومة اليمنية أمام تطبيق اتفاق الرياض، مطالبة التحالف العربي بالتوجيه نحو تطبيق اتفاق الرياض وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح وفقاً لآليته المزمنة المحددة في بنوده والتي تفرض تنفيذ الجانب السياسي المتعلق بتعيين محافظ للعاصمة عدن ومدير أمنها، والتشاور لتشكيل الحكومة، وانسحاب القوات الشمالية من أبين وشبوة إلى مأرب.

كما شددت الهيئة على ضرورة إلزام الطرف الآخر بالوقف الفوري لتجنيد قوى الإرهاب وتحشيدهم لتفجير الأوضاع العسكرية والأمنية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب والضغط على الحكومة وقواتها للتوجه إلى الجبهات لوقف التساقط المريع لوحداتها في محافظات صنعاء ومأرب والجوف، وكشف طبيعة المؤامرة التي تحيكها جماعة الإخوان مع الحوثيين ضد الجنوب والتحالف العربي.