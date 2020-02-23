منتدى دمون يزور نائب عميد كلية التربية بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

زار منتدى دمون لطلاب الجامعات والمعاهد مساء يوم أمس السبت بمنطقة دمون الدكتور سالم محمد بامؤمن نائب عميد كلية التربية بسيئون للدراسات العليا والبحث العلمي.



افتتحت الزيارة بكلمة ترحيبة من الدكتور سالم محمد بامؤمن رحب فيها بالهيئة الإدارية للمنتدى شاكراً زيارتهم له وما يقوم به المنتدى من أعمال ونشاطات مبهرة.

بدوره شكر رئيس المنتدى ابراهيم عبدالله التميمي الدكتور بامؤمن على قبوله هذه الزيارة لاعضاء المنتدى لعرض انشطة المنتدى وحملة الإخاء 3 لإعطاء افكار ونصائح تخدم المنتدى والحملة.

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وقد شارك الدكتور بامؤمن في حملة الإخاء 2 للعام الماضي 2019م بالانشطة وتقديم أفكار ونصائح تخدم الحملة والمنتدى.

وفي ذات السياق أوصى بامؤمن بتعزيز الشراكات مع الجمعيات والمؤسسات المحلية التي تخدم المجتمع باستهداف شريحة المتعلمين لأنها اساس نهضة المجتمعات.

وأشار إلى التفاف أهل الخير من أهل المنطقة بالتعاون مع انشطة وبرامج المنتدى التي تهدف إلى جمع أبناء المنطقة على طاولة واحدة وتثقيفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

تأتي هذه الزيارة ضمن أنشطة وفعاليات حملة الإخاء 3 لعام 2020م بالمنتدى.

حضر الزيارة أحمد بامعبد مسؤول البرامج بالمنتدى وعبدالرحمن مؤمن مندوب طلاب الوادي وعوض باشعيوث عضو بالإدارة السابقة.