شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يفاجئ الجميع ويزف بشرى سارة بشأن صرف المرتبات.. تفاصيل ماذا قال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements علن عضو المجلس السياسي الأعلى، الاستاذ محمد علي الحوثي، التوصل لإتفاق مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، يقضي بتوزيع المساعدات الإغاثية للمحتاجين في العاصمة صنعاء نقداً، بدلاً عن المواد الغذائية. وقال الاستاذ محمد علي الحوثي في تغريدة على موقع توتير، "باذن الله سيبدأ برنامج الغذاء العالمي بالصرف كاش في الامانه خلال هذا الاسبوع ونأمل تغطية كل المحتاجين في الجمهورية اليمنية تباعا

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