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عدن - ياسمين التهامي - مباشر الآن من وسط سوق الصرافة.. انهيار مخيف للريال اليمني وارتفاع جنوني للدولار والسعودي وهذه آخر أسعار الصرف في العاصمة عدن وصنعاء فري بوست- خاص

???? #أسعار_الشراء في #السوق_السوداء بـ #صنعاء :

⬅ الريال السعودي 157.75 ????????

⬅ الدولار الأمريكي 598.00 ???????? جديد "الخليج 365" Advertisements ???? #أسعار_الشراء في #السوق_السوداء بـ #عدن :

⬅ الريال السعودي 172.50 ????????

⬅ الدولار الأمريكي 655.00 ???????? ???? أسعار الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي :

???? في #صنعاء :

⬅ الشراء 3.7900 ????????

⬅ البيع 3.7980 ????????

???? في #عـدن :

⬅ الشراء 3.8000 ????????

⬅ البيع 3.8100 ????????

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