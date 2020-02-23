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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر كارثي ينزل كالصاعقة على رأس رئيس الجمهورية ويربك كل حساباته..تدمير دبابات وعشرات القتلى والجرحى بينهم ضباط كبار في الجيش (تفاصيل مفاجئة)

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