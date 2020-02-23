شكرا لبحثكم عن خبر «عصا موسى» في ندوة بالمركز الثقافي اليمني بالقاهرة (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - برعاية الدكتور محمد علي مارم سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة، أقام المركز الثقافي اليمني بالقاهرة مساء أمس ، ندوة بعنوان عصا موسى ( عليه السلام) ، للباحث اليمني عارف التوي مع عرض فلم وثائقي يعرض ادلة قرآنية بعصا موسى وتاريخ مصر في العصر الفرعوني.

كما تضمن الفلم ارتباط سيدنا موسى بادلة من القرآن الكريم وعقب على ذلك أستاذ علم الآثار الدكتور اسامة طلعت وكيل كلية الآثار جامعة القاهرة للدراسات العليا حول الاكتشافات الاثرية المصرية بالقرآن الكريم .

ورحبت المستشارة عائشة العولقي مدير المركز الثقافي اليمني بالقاهرة خلال افتتاحها الندوة بالضيوف، مؤكدة عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين اليمن ومصر ، وارتباط حضارتيهما والتواصل الحضاري بينهما منذ فجر التاريخ.

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كما أكدت اهتمام المركز الثقافي اليمني بالقاهرة في تقديم هذه النماذج التاريخية التي تسهم في تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين، ذاتا الحضارة والتاريخ المتصل فيما بينهما..

شارك في الندوة التي ادارها باقتدار المخرج اليمني عمار الربصي، نائب وزير الثقافة الاستاذ عبدالله باكدادة وعدد من الدبلوماسيين من اليمن ومصر والعراق ولبنان، بالإضافة إلى جمع من الاكاديميين والمفكرين والأدباء والشعراء العرب، بينهم الشاعرة تغريد فياض، الذين اثروا الندوة بالمعلومات الهامة والقيمة .