شكرا لقرائتكم خبر عن نبأ عسكري هام يترقبه العالم في العاصمة صنعاء عصر اليوم,, وهذا ما سيحدث..!؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه سيتم عند الثالثة عصر اليوم الأحد عرض مشاهد افتتاح معرض الدفاعات الجوية “معرض الشهيد عبدالعزيز المهرم”.

جديد "الخليج 365"

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ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن العميد سريع أن المشاهد سيتم بثها في محلق إخباري هام عند الساعة الثالثة عصراً.

‏وكان قد أزاح رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط، صباح اليوم، الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي هي منظومات ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1 التي جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة.

وخلال افتتاحه معرض الشهيد عبدالعزيز المهرم للدفاعات الجوية، بحضور أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيسي مجلسي النواب يحيى الراعي والوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور اطلع الرئيس المشاط على ما يحويه المعرض من نماذج لمنظومات الدفاع الجوي الجديدة التي دخلت الخدمة بعد أن جرى اختبارها بنجاح.

واستمع الرئيس المشاط والقادة من وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد الغماري والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، إلى شرح حول الخصائص الفنية والتكتيكية للمنظومات الدفاعية ومراحل تطويرها وعمليات اختبارها والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بدقة عالية.

وشاهد الرئيس المشاط والحاضرون فيلماً تسجيلياً عن مراحل تطوير وتحديث منظومات الدفاع الجوي خلال خمس سنوات من العدوان ومشاهد لفاعلية ونجاح تلك المنظومات الدفاعية في إصابة أهدافها خلال مراحل اختبارها.

وأشاد الرئيس المشاط بجهود قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في مختلف المجالات ومنها تطوير وتحديث منظومة الصناعات العسكرية بما يواكب متطلبات معركة المواجهة والتصدي وردع قوى العدوان.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز النوعي، الذي جاء ترجمة لوعد قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في تعزيز وتطوير القدرات الدفاعية وتأكيداً بأن العام 2020م سيكون عاما للدفاع الجوي، سيمثل إضافة نوعية لمسارات البناء والتحديث للقدرات الدفاعية .

ولفت الرئيس المشاط إلى أن هذه المنظومات الدفاعية الجديدة ستغير مسار المعركة وستكون مقدمة لمنظومات دفاعية أكثر تطوراً وفاعلية في التصدي للأهداف الجوية المعادية.

وأكد أن القيادة السياسية والعسكرية العليا ستقدم كافة أوجه الدعم لتطوير وتحديث المنظومة الدفاعية لتحقيق توازن الردع مع العدو.

فيما أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أنه سيتم نشر تفاصيل وخصائص المنظومات الجديدة للدفاع الجوي في ملحق إخباري عصر اليوم.

حضر افتتاح المعرض نائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن علي الموشكي وعدد من الوزراء والقيادات العسكرية .