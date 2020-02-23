شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تفاجئ الجميع وتكشف عن تنفيذ جماعة "الحوثي" حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات عسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/23 الساعة 06:52 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني السبت، عن تنفيذ جماعة "الحوثي" حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات عسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد أن الحوثيين يواصلون حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية، معتبرا أن هذه الحملة تثبت عدم جديتهم في إنجاح مباحثات تبادل الأسرى، "التي تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة، غير آبهة بحياة اليمنيين"، على حد قول الوزير اليمني.



وطالب الإرياني المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث بتحديد موقف واضح، والضغط على الحوثيين لوقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين، كخطوة لإثبات مصداقيتهم وجديتهم في تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني، وليس المناورة والقيام بعمليات خطف واعتقالات جديدة.

