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حقيقة صرف إعانة نقدية للباحثين عن عمل في سلطنة عُمان بأمر السلطان هيثم بن طارق

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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 23-02-2020? - آخر تحديث الأحد 23-2-2020?

حقيقة صرف إعانة نقدية للباحثين عن عمل في سلطنة عُمان بأمر السلطان هيثم بن طارق

نفت صفحة “عُمان بلا إشاعات” على تويتر صحة ما يتداول على مواقع التواصل، بشأن صرف إعانات مادية للباحثين عن عمل في السلطنة من قبل الدولة.

وقالت الصفحة المعروفة في السلطنة في تغريدة لها على تويتر رصدتها (وطن) إنه لا صحة لما يتداول عن وجود هدية نقدية للباحثين عن عمل بسلطنة عمان.

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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