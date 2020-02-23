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شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة صرف إعانة نقدية للباحثين عن عمل في سلطنة عُمان بأمر السلطان هيثم بن طارق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الأحد 23-02-2020? - آخر تحديث الأحد 23-2-2020?
حقيقة صرف إعانة نقدية للباحثين عن عمل في سلطنة عُمان بأمر السلطان هيثم بن طارق
نفت صفحة “عُمان بلا إشاعات” على تويتر صحة ما يتداول على مواقع التواصل، بشأن صرف إعانات مادية للباحثين عن عمل في السلطنة من قبل الدولة.
وقالت الصفحة المعروفة في السلطنة في تغريدة لها على تويتر رصدتها (وطن) إنه لا صحة لما يتداول عن وجود هدية نقدية للباحثين عن عمل بسلطنة عمان.
جديد اب برس :
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