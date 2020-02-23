شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يتوقّع حدوثه مغرّد شهير بعد هجوم عائض القرني على أردوغان بتعليمات أمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رجّح مغرّد قطري شهير أن يكون الهجوم الذي قام به الداعية السعودي عائض القرني على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتركيا جاء بتعليمات أمنية. وتوقع المغرّد الشهير “بوغانم” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” أن القرني سيشن هجوماً آخر على دول أو شخصيات تتعارض مع توجهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. جديد "الخليج 365" حالته خطيرة.. رئيس الجمهورية لم يغادر العناية المركزة منذ أوائل الشهر الجاري ونجله يطلب الدعاء 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني وملايين الدولارات.. هذه بعض تفاصيل زيارة أمير قطر للأردن شاهد..أنجلينا جولي تروي أهوال ما رأته في سوريا وكيف كادت أن تتجمد في إدلب.. طفل 8 سنوات بتروا له قدمه هذا ما يتوقّع حدوثه مغرّد شهير بعد هجوم عائض القرني على أردوغان بتعليمات أمنية ردّ قوي من أكاديمي عُماني على تحليل نشرته مواقع إماراتية يهاجم السلطنة والكويت وقطر شاهد.. ناشط سعودي يكشف كيف أُسقِط عائض القرني أمنياً وقضايا أخلاقية تفضحه الإعلامي العُماني البارز موسى الفرعي يلقّن المتطاول السعودي الأجير “الزعتر” درساً قاسياً هل تذكرون فضيحة استعباد الكازاخستانيات في البحرين لإجبارهن على الدعارة.. هذا ما قررت النيابة بحق الجناة الـ 9 شاهد.. مقطع الفيديو الذي نشره مصري في الكويت وأشعل جدلاً ودفع المباحث للقبض عليه شاهد : طفل عربي يوثّق بالفيديو قيام والده بقتل والدته خنقاً .. السبب صادم عاجـــل : انفجارات عنيفة تهز صنعاء.. التحالف يفاجئ الحوثيين ويفضحهم..!؟ -(الأماكن المستهدفة ) التحالف يدمر مواقع لتخزين وتركيب إطلاق الصواريخ البالستية وتخزين الطائرات بدون طيار بالعاصمة صنعاء كورونا يفرض على العالم وسائل جديدة واليمن تسبق الجميع في تطبيقها؟ جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء تدعو الطلاب على عدم تسديد الرسوم لهذا السبب هل تقف أمريكا وراء “كورونا” لضرب الصين.. شركة أمريكية تكشف عن مصل للفيروس القاتل بعد تقاضيها 18 مليون دولار رسمياً.. الإعلان عن بدء التسجيل والصرف النقدي لهذه المديريات في أمانة العاصمة صنعاء (تفاصيل) شاهد.. هذه المرة تعرت أكثر.. السعودية مودل روز تعود لإثارة الجدل بفيديو فاضح وإيحاءات مثيرة هذه العلامات اذا ظهرت عليك عند التبول تؤكد انك مصاب بـ اخطر مرض "سرطان البروستاتا" ( تعرف عليها ) شاهد : هذه النبتة التي تباع ب أبخس الاسعار ويهملها الجميع تنهي معاناتك.. وداعًا للسرطان وأمراض القلب وضعف النظر.. 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بأن هجوم عايض القرني على الرئيس اردوغان

جاااء بتعليمات( امنيه )وعليه اتوقع مرة اخرى

بنسبة 100% بأن عايض القرني سيشن هجوم

آخر على دول او شخصيات تتعارض مع توجهات بن سلمان..( للحفظ وبقوه )..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) February 22, 2020 "> بوغانم@hassanalishaq37 اميل بنسبة 100%

بأن هجوم عايض القرني على الرئيس اردوغان

جاااء بتعليمات( امنيه )وعليه اتوقع مرة اخرى

بنسبة 100% بأن عايض القرني سيشن هجوم

آخر على دول او شخصيات تتعارض مع توجهات بن سلمان..( للحفظ وبقوه )..!! ٨٢٢ اميل بنسبة 100%

بأن هجوم عايض القرني على الرئيس اردوغان

جاااء بتعليمات( امنيه )وعليه اتوقع مرة اخرى

بنسبة 100% بأن عايض القرني سيشن هجوم

آخر على دول او شخصيات تتعارض مع توجهات بن سلمان..( للحفظ وبقوه )..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) February 22, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر اميل بنسبة 100%

بأن هجوم عايض القرني على الرئيس اردوغان

جاااء بتعليمات( امنيه )وعليه اتوقع مرة اخرى

بنسبة 100% بأن عايض القرني سيشن هجوم

آخر على دول او شخصيات تتعارض مع توجهات بن سلمان..( للحفظ وبقوه )..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) February 22, 2020

ولم يستبعد المغرّد القطري قيام الاستخبارات السعودية إدخال الداعية محمد العريفي كلاعب مهاجم ضد كل من يخالف سياسة بن سلمان سواء دوله أو مسؤول. كما..لا..استبعد قيام الاستخبارات السعوديه

بأدخال محمد العريفي كلاعب مهاجم ضد كل

من يخالف سياسة بن سلمان سواء دوله او مسؤول..( للحفظ وبقوه )..!! https://t.co/rJ4j1jB97p — بوغانم (@hassanalishaq37) February 22, 2020 "> بوغانم@hassanalishaq37 كما..لا..استبعد قيام الاستخبارات السعوديه

بأدخال محمد العريفي كلاعب مهاجم ضد كل

من يخالف سياسة بن سلمان سواء دوله او مسؤول..( للحفظ وبقوه )..!! اميل بنسبة 100%

بأن هجوم عايض القرني على الرئيس اردوغان

جاااء بتعليمات( امنيه )وعليه اتوقع مرة اخرى

بنسبة 100% بأن عايض القرني سيشن هجوم

آخر على دول او شخصيات تتعارض مع توجهات بن سلمان..( للحفظ وبقوه )..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) February 22, 2020 … اميل بنسبة 100%

بأن هجوم عايض القرني على الرئيس اردوغان

جاااء بتعليمات( امنيه )وعليه اتوقع مرة اخرى

بنسبة 100% بأن عايض القرني سيشن هجوم

آخر على دول او شخصيات تتعارض مع توجهات بن سلمان..( للحفظ وبقوه )..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) February 22, 2020 اميل بنسبة 100%

بأن هجوم عايض القرني على الرئيس اردوغان

جاااء بتعليمات( امنيه )وعليه اتوقع مرة اخرى

بنسبة 100% بأن عايض القرني سيشن هجوم

آخر على دول او شخصيات تتعارض مع توجهات بن سلمان..( للحفظ وبقوه )..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) February 22, 2020 ٣٠٠ كما..لا..استبعد قيام الاستخبارات السعوديه

بأدخال محمد العريفي كلاعب مهاجم ضد كل

من يخالف سياسة بن سلمان سواء دوله او مسؤول..( للحفظ وبقوه )..!! https://t.co/rJ4j1jB97p — بوغانم (@hassanalishaq37) February 22, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر كما..لا..استبعد قيام الاستخبارات السعوديه

بأدخال محمد العريفي كلاعب مهاجم ضد كل

من يخالف سياسة بن سلمان سواء دوله او مسؤول..( للحفظ وبقوه )..!! https://t.co/rJ4j1jB97p — بوغانم (@hassanalishaq37) February 22, 2020 وخرج عائض القرني في فيديو هاجم فيه رجب طيب أردوغان وتركيا بأوامر ولي العهد محمد بن سلمان. وقال “القرني” إن أردوغان يُعادي السعودية ولا يناصر المسلمين . واتهم “القرني” الرئيس التركي أنه شارك في قتل الليبيين والسوريين واليمنيين. وتناسى عائض القرني الإنفتاح الذي يقوده ولي العهد السعودي، ومشاهد التعري والتحرش الجنسي بالفتيات جهاراً نهاراً في حفلات هيئة الترفيه التي لم يُسمع له أيّ تعليقٍ عليها، وأخذ يُحاضر عن “نوادي السُكر” في تركيا. وهاجم عائض القرني المعتمرين الأتراك الذين هتفوا خل أدائهم المناسك للمسجد الأقصى، واصفاً هتافهم بـ”شعارات هدامة”. وفي ختام هجومه على الرئيس التركي، قدّم عائض القرني وصلة تطبيل فاخرة للملك سلمان وولي العهد . لكنّ مغرّدين فضحوا عائض القرني، ونشروا تصريحات سابقة له يمتدح فيها أردوغان وتركيا ويثني عليهما، في تناقض واضح ما تصريحاته الهجومية، ما يؤكد أنّها جاءت بأوامر أمنية . 🔴فيديو يفضح تاجر الدين #عائض_القرني عن مواقفه من #أردوغان و #تركيا قبل أن تصدر أوامر #محمد_بن_سلمان له بالهجوم والإساءة وبعدها ..



📍صدق من قال: "لولا المحن لظل عائض القرني في نظرنا مثل #سلمان_العودة"❗ pic.twitter.com/T6wUMP0dr8 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) February 22, 2020 "> وطن. يغرد خارج السرب@watan_usa فيديو يفضح تاجر الدين #عائض_القرني عن مواقفه من #أردوغان و #تركيا قبل أن تصدر أوامر #محمد_بن_سلمان له بالهجوم والإساءة وبعدها .. صدق من قال: "لولا المحن لظل عائض القرني في نظرنا مثل #سلمان_العودة" 🔴فيديو يفضح تاجر الدين #عائض_القرني عن مواقفه من #أردوغان و #تركيا قبل أن تصدر أوامر #محمد_بن_سلمان له بالهجوم والإساءة وبعدها ..



📍صدق من قال: "لولا المحن لظل عائض القرني في نظرنا مثل #سلمان_العودة"❗ pic.twitter.com/T6wUMP0dr8 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) February 22, 2020 ١٤٦ 🔴فيديو يفضح تاجر الدين #عائض_القرني عن مواقفه من #أردوغان و #تركيا قبل أن تصدر أوامر #محمد_بن_سلمان له بالهجوم والإساءة وبعدها ..



📍صدق من قال: "لولا المحن لظل عائض القرني في نظرنا مثل #سلمان_العودة"❗ pic.twitter.com/T6wUMP0dr8 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) February 22, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر 🔴فيديو يفضح تاجر الدين #عائض_القرني عن مواقفه من #أردوغان و #تركيا قبل أن تصدر أوامر #محمد_بن_سلمان له بالهجوم والإساءة وبعدها ..



📍صدق من قال: "لولا المحن لظل عائض القرني في نظرنا مثل #سلمان_العودة"❗ pic.twitter.com/T6wUMP0dr8 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) February 22, 2020

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