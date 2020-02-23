شكرا لقرائتكم خبر عن حالته خطيرة.. رئيس الجمهورية لم يغادر العناية المركزة منذ أوائل الشهر الجاري ونجله يطلب الدعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - Alaa Mubarak✔@AlaaMubarak_ تعلمت والحمد لله انك لو على حق وضميرك مرتاح ونيتك التى لا يعلمها الا الله سليمة وايمانك قوى تستطيع ان تواجه وتتحمل اى شيء مهما كان وهذا هو الحال والحمد والشكر لله ، و دعائي الان ان يشفى المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب ويومك سعيد ان شاء الله استاذ مصطفى. Advertisements ١٬٤١٨ تعلمت والحمد لله انك لو على حق وضميرك مرتاح ونيتك التى لا يعلمها الا الله سليمة وايمانك قوى تستطيع ان تواجه وتتحمل اى شيء مهما كان وهذا هو الحال والحمد والشكر لله ، و دعائي الان ان يشفى المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب🙏ويومك سعيد ان شاء الله استاذ مصطفى. — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 22, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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كانت هذه تفاصيل خبر حالته خطيرة.. رئيس الجمهورية لم يغادر العناية المركزة منذ أوائل الشهر الجاري ونجله يطلب الدعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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