التحالف العربي يكشف تفاصيل ونتائج غاراته التي إستهدفت مواقع الميليشيات في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية، عن تفاصيل ونتائج الغارات التي شنتها مقاتلاته اليوم الأحد، على مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية في صنعاء .



وقال التحالف في بيان له، أنه استهداف وتدمير مواقع لتخزين الصواريخ الباليستية في صنعاء، وأضاف: "نفذنا عملية نوعية لتدمير قدرات تخزين وتركيب الصواريخ الباليستية لميليشيات الحوثي".

وذكرت قيادة القوات المشتركة للتحالف "استهداف وتدمير مواقع لتخزين وتركيب إطلاق الصواريخ الباليستية ومرافق لوجستية لتخزين الطائرات من دون طيار بالعاصمة صنعاء تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

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وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه وإلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف يوم الجمعة بشأن إطلاق الميليشيا الحوثية صواريخ باليستية باتجاه المملكة تستهدف المدن والمدنيين، فقد نفذت القيادة المشتركة للتحالف اليوم الأحد عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات بدون طيار في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف جاءت بعد أن أصبحت العاصمة صنعاء مكاناً لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لمهاجمة المدن والمدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وشملت الأهداف المدمرة مواقع التخزين والتركيب والإطلاق بـفج عطان ومعسكر العمد وجبل النهدين.

وأكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية، وأن القيادة المشتركة للتحالف بقدراتها القتالية ستتعامل مع التهديد أينما كان، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية التي تقف خلف هذه الهجمات الهمجية.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بتأكيد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني بكافة العمليات العسكرية، واستمرار تنفيذ الإجراءات والتدابير الحازمة والصارمة ضد عبث الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدن والمدنيين.